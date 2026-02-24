Haberler

Fener taraftarını kahreden haber geldi

Fener taraftarını kahreden haber geldi Haber Videosunu İzle
Fener taraftarını kahreden haber geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıkların bilançosu netleşti. Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

  • Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaklaşık 3 hafta forma giyemeyecek.
  • Sakatlıklar Kasımpaşa maçında yaşandı ve tedavi süreci başladı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıkların bilançosu netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde üç futbolcunun bir süre sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

3 HAFTA YOKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncuların tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

ZORLU TAKVİM ÖNCESİ DARBE

Fenerbahçe'nin hem lig hem Avrupa'da kritik maçlara çıkacağı dönemde yaşanan bu sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor. Üç ismin yokluğu, kadro planlamasında değişikliğe neden olabilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcelal ödemiş:

Şimdi F.b. GALATASARAY ile olan 8-9 puanlık farkı ne zaman kapattı. GALATASARAY sakat,cezalıların çok olduğu yedek oyuncu dahi oyuna atamadığı Kasım-Aralık-Ocak ayındayken.GALATASARAY arada gerekli takviyleri doğru yapıp hem kadroyu genişletti hem sakat cezalılar döndü.F.b ne yaptı 2 golcüyü yolladı ihtiyar bir orta saha aldı taraftarın ağzına bal sürdü ama stoper almadı golcü almadı. Konya maçını avantaja çeviremedi birde kadronun tamamı nerede ise sakata düştü. TFF ve MHK e rağmen Game Over

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

TFFB düşünsün !!! Bundan sonra nasıl aksiyonlar alıp,yarışta tutturacağını ....

yanıt2
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler