Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından konuşmak istemeyen Şevket Çoruh, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" diyerek sinirli şekilde stadyumdan ayrıldı.
- Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçı 1-1 sona erdi.
- Oyuncu Şevket Çoruh, maçla ilgili sorulan bir soruya 'Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim' yanıtını verdi.
- Şevket Çoruh'un bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında 90+11'de gelen golle 1-1 sona eren Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.
"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM KARDEŞİM"
Stadyumdan ayrılırken görüntülenen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, "Şevket Bey maçla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Çoruh, bu soruya kısa ve net bir şekilde, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" yanıtını verdi.
OLDUKÇA SİNİRLİYDİ
Sinirli olduğu görülen Çoruh, kısa cevabının ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.