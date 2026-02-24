Haberler

Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Güncelleme:
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından konuşmak istemeyen Şevket Çoruh, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" diyerek sinirli şekilde stadyumdan ayrıldı.

  • Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçı 1-1 sona erdi.
  • Oyuncu Şevket Çoruh, maçla ilgili sorulan bir soruya 'Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim' yanıtını verdi.
  • Şevket Çoruh'un bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında 90+11'de gelen golle 1-1 sona eren Fenerbahçe – Kasımpaşa maçının ardından dikkat çeken bir an yaşandı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM KARDEŞİM"

Stadyumdan ayrılırken görüntülenen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'a, "Şevket Bey maçla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Çoruh, bu soruya kısa ve net bir şekilde, "Bir şey söylemek istemiyorum kardeşim" yanıtını verdi.

OLDUKÇA SİNİRLİYDİ

Sinirli olduğu görülen Çoruh, kısa cevabının ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

burnumuzun dibinde savaş var iranı bombalayacak amerika bizimkilerin sinirlendiği konuya bakarmısın başımıza ne büyük sorunlar gelecek bilmiyoruz herhalde artık biz savaş ölüm kan gözyaşına alışdık en kötüsü de bu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCaner Alp:

haklısın kardeşim

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAliya:

hem kibirli hem ezik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Ali Adıgüzel:

sen kim sin lan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal koc:

Ya böyle birşey olabilirmi ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
