Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor

Federasyon derbideki VAR konuşmalarını yayınladı: Herkes o ismi arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'nın Real Madrid'i 4-3 yendiği maçta iptal olan gol olay oldu. Maçtan sonra Federasyonun paylaştığı videoda VAR hakemi Martinez Munuera'nın 'Beni dinle Alex, elle oynama tespit ettik. Gelip izle lütfen.' ifadeleri ve tanımlanamayan bir sesin 'Çok şükür, evet evet kesinlikle.' dediği iddia edildi.

LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ile Real Madrid arasındaki dev maç 7 gole sahne oldu. Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçı Barcelona 4-3 kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

İPTAL OLAN GOL OLAY OLDU

Barcelona'nın maçtaki gollerini Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha (2) kaydetti. Real Madrid'in 3 golü ise Kylian Mbappe'den geldi. Maçın uzatma dakikalarında Barcelona, sol kanattan gelişen atakta Fermin Lopez'le 5. golü buldu.

Golün ardından karşılaşmanın hakemi Alejandro Jose Hernandez Hernandez'e VAR uyarıda bulunup gol öncesindeki pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Yapılan VAR incelemesinde Fermin'in topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

VAR KAYITLARI ÇOK KONUŞULDU

İspanya Futbol Federasyonu'unun sosyal medya hesabından VAR konuşmalarının yayınlanmasının ardından bu pozisyonla ilgili konuşmalar tartışmalara yol açtı.

"ÇOK ŞÜKÜR, EVET KESİNLİKLE"

Federasyonun paylaştığı videoda VAR hakemi Martinez Munuera pozisyonla ilgili, "Beni dinle Alex, elle oynama tespit ettik. Gelip izle lütfen." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, paylaşılan videonun 37 saniyesinde tanımlanamayan bir sesin pozisyon için, "Çok şükür, evet evet kesinlikle." dediğini yazdı.

Maçın hakemi Hernandez ise VAR incelemesinde, "Eline çarpıyor, evet. Top dışarı çıkıyor ve şimdi geniş bir açıdan tüm pozisyonu görmeliyim. Tamam, mükemmel, el açıkça yukarıda. Golü iptal edeceğim." açıklamasında bulunup golü iptal etti.

VAR'daki bu konuşmanın ortaya çıkmasının ardından Barcelona taraftarları tepki gösterirken İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

HERKES SESİN SAHİBİNİ ARIYOR

Barcelona taraftarı, VAR'daki konuşmaların yayınlaması sonrası ortaya çıkan sese büyük tepki gösterdi. İspanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmazken, herkes sesin sahibini aramaya başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.