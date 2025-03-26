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Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0

Fatih Terim'in takımı acımadı: 8-0
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Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, hazırlık maçında Al-Faisaly'i 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Son dönemde adeta gol makinesine dönüşen ekip, son iki maçında toplam 14 gol atarken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al-Shabab son maçlarda gol makinesine dönüştü. Dün yapılan maçı Shabab 8-0 kazandı.

2 MAÇTA 14 GOL

Öte yandan Terim'in öğrencileri son lig maçında Al Orubah'ı 6-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla 2 maçta 14 gol kaydeden Al-Shabab kalesini gole kapattı.

5 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Son yenilgisini 13 Şubat'ta El Kadisiyah'e karşı alan Al-Shabab sonrasında çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

TERİM'iN PERFORMANSI

Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim; 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu arab taibci fotu terim y@lakası haberlercom :D

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