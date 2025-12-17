Haberler

Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde

Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Fatih Terim'in Galatasaray teknik direktörlük dönemine ait soyunma odası konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Tecrübeli teknik adamın, takımına yönelik sert ifadeler kullandığı ve oyuncularını yüksek motivasyonla uyardığı anların yer aldığı video, kısa sürede binlerce beğeni alarak geniş yankı uyandırdı. Fatih Terim'in liderlik tarzını yansıtan bu konuşma, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

  • Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörlüğü döneminde soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.
  • Konuşmanın yer aldığı video sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
  • Video kısa sürede binlerce beğeni aldı ve futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Fatih Terim'in Galatasaray Teknik Direktörlüğü yaptığı dönemde soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşma, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

SERT SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli teknik adamın, takımına yönelik sert ifadeler kullandığı ve oyuncularını yüksek motivasyonla uyardığı anların yer aldığı video, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntüler, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Fatih Terim'in liderlik tarzını yansıtan konuşma, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Mikel Archangel:

Yazıklar olsun yatacak yeriniz yok. karaca firmasıyla reklam anlaşması yaptı. kim bilir kimler kimler kaç milyon eurolar götürdü yine. adı dolandırıcılık davasına karışmış ülkeden kaçmış adamı tekrar gündem yapmaya çalışıyorlar.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

