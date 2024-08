- Fatih Tekke : "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçta Alanyaspor'un daha üstün oynadığını belirterek, "Maçın tamamında üstün olan taraf Alanyaspor takımıydı. İlk yarı özelinde üçüncü bölgede acele paslarımız, setin oyunumuzu bozucu acele ve yanlış paslarımız. Rakibimizin sadece ilk yarı boyunca taçtan ki ona da çok çalışmıştık ama yediğimiz gol taçtan oldu. İkinci yarıya çok iyi başladık. Çok fırsat var, ikinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı 2-3 tane kontra atağı var. Hızlı hücumu var ki böyle de mağlup olabilirdik. Ama geneli ile ilgili maçın genelinde her şeyiyle sayısal, istatiksel, oyunsal organizasyonuyla beraber her şeyiyle oyuncularım elinden geleni yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Yine kaybettiğimiz 2 puan var ama bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır, başlayacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi arttıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. Ama şu ana kadar 3 haftadır oyun olarak oyuncularıma performans olarak söyleyeceğim çok az şey var. Dolayısıyla hepsinin ayağına sağlık, 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum. Ben her zaman söylüyorum, takım kadrosuyla alakalı sayısal problemlerimiz var. Mevkisel problemlerimiz var ve beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler daha hazır halde olur bu arada. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var çok daha iyi olmak için. Şu an için biz gayet iyiyiz. Çok daha iyi olmak için biraz daha zamana ihtiyacı var" diye konuştu.