Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze: '3-0'lık skor kötü bir sonuç'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Bu gibi maçlarda disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerekiyor. Rakip karşısında 1-0'lık fark dönüşü olabilecek bir skor. Ama 3-0'lık skor kötü bir sonuç" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Shota Arveladze, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Oyun içerisinde özellikle ikinci yarının ilk 10-15 dakikasındaki oyunumuzla bir şeyler çıkarabilirdik. Daha sonra gol yiyince, direncimiz kırıldı. Bu gibi maçlarda disiplinli oynayarak oyunun içinde kalmak gerekiyor. Rakip karşısında 1-0'lık fark dönüşü olabilecek bir skor. Ama 3-0'lık skor kötü bir sonuç" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ, TARAFTARINDAN ALDIĞI DESTEK İLE DAHA GÜÇLÜYDÜ"

Seyirci desteğinin eksikliğinden bahseden Shota Arveladze, "Desteği Instagramdan mı alacağız? Bugün Beşiktaş, taraftarından aldığı destek ile daha güçlüydü. Maç kazanabilir veya kaybedebilirsin. Bunlar futbolun parçası. Takım olarak ne kadar fazla pozisyona girersen gol atma, skor üretme şansın o kadar yüksek. Havalar soğuk ve çok fazla yoğun maç programı var. Futbolcular da birer insan. Takımların dengesi bir olmuyor. Bugün maçtan önce Beşiktaş, bizden 1 gün daha fazla dinlenerek maça çıktı. Biz de geçen müsabakada Kayseri'den 1 gün fazla dinlenerek oynadık. Saha içerisinde disiplini sağlamak ve oyundan düşmemek için takımlar için bu durumlar çok önemli" şeklinde konuştu.