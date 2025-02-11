Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u Yeniden Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan deneyimli savunma oyuncusu Salih Dursun'u yeniden transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Dursun'un 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performansa sahip olduğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - İSTANBUL