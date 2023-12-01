Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "İkinci yarıda da erken bulduğumuz gollerle 3-0 kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Burada VAR'ın VAR olduğunu ilk defa gördük" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u 3-0 yendi. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini aktaran Atılay Canel, "1 haftadaki çalışmamızın karşılığını aldık. Biz buraya galibiyet için geldik. Hedefimiz var. Bugün de bunu başardığımız için oyuncu kardeşlerimizi kutluyorum. İlk yarıda bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda da erken bulduğumuz gollerle 3-0 kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Burada VAR'ın VAR olduğunu ilk defa gördük. Bundan sonra aynı şekilde hazırlanıp, her zaman olduğu gibi üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçı için 'Tekrar oynayabiliriz' açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Böyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Geçmişte kaldı" diyerek sözlerini tamamladı.

HAKAN YAKIN: İKİNCİ DEVRE BİRAZ OYUNDAN KOPTUK

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, maça iyi başladıklarını belirterek, "1-0 da öne geçtik. Orada hakemin kararını anlayamadık. Ondan sonra da zaten rakip 1-0 öne geçti. Biraz zordu. İkinci devre biraz oyundan koptuk. 2-0'dan sonra oyuncularımızın morali biraz bozuldu. Sonuçta olduğumuz yere baktığımızda oyuncularımızı anlıyorum. Geçen hafta kazandık. Bu hafta yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Devre arasına 4 maçımız kaldı. Hedefimiz maksimum puanları almak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hakan Yakın, hakem yönetimine ilişkin soruya "Rakip takımda bir oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce göremedik orada faul olduğunu. Bir daha bakıp analiz edeceğiz" şeklinde cevap verdi.