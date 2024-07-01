Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Eflatun-sarılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor'umuz, Pendikspor'dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL