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Eyüpspor Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı

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Eyüpspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fredrik Midtsjö'yü transfer etti. Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattı.

Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Fredrik Midtsjö, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı. Eflatun-sarılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor'umuz, Pendikspor'dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö'ye 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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