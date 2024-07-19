EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
Real Madrid forması giyen ve EURO 2024'e damga vuran dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Arda Güler'in 18 milyon euro olan Transfermarkt değeri 45 milyon euro olarak güncellendi.
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri sıçrama yaşadı.
45 MİLYON EURO
Daha önce 18 milyon euro gözüken Arda Güler'in değerindeki artış sosyal medyada dikkat çekti. Transfermarkt değeri daha önce 18 milyon euro olarak gözüken Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon euro olarak değiştirildi.
REAL MADRİD'DE KALACAK
Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon da Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.