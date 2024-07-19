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EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi

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Real Madrid forması giyen ve EURO 2024'e damga vuran dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Arda Güler'in 18 milyon euro olan Transfermarkt değeri 45 milyon euro olarak güncellendi.

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri sıçrama yaşadı.

45 MİLYON EURO

Daha önce 18 milyon euro gözüken Arda Güler'in değerindeki artış sosyal medyada dikkat çekti. Transfermarkt değeri daha önce 18 milyon euro olarak gözüken Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon euro olarak değiştirildi.

REAL MADRİD'DE KALACAK

Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon da Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.

EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Real Madrid Arda Güler Madrid Spor Haberler

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Yorumlar (4)

İslam Ekinci:

Ne damga vurmuş bizde izledik damga falan görmedik

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Kenan Bey:

Nerenle izledinde göremedinki.

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Citoles Cipralex:

Her zaman olduğu gibi medya abartacak, milletin duygularını kabartacak, millete bol milliyetçilik şerbeti verecekler, sonra da birileri bunu kullanıp kaymağını yiyecek.Örnek Destici gibileri.

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Git Bi Bak:

Spor pazarlaması hususunda ülke olarak fena yerde sayılmayız. Bir de ülkemizde yetişen her türlü şeyin en iyisini yurt dışına ihraç etmesek daha isabetli olur bence

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