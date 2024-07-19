EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Arda Güler'in piyasa değeri sıçrama yaşadı.

45 MİLYON EURO

Daha önce 18 milyon euro gözüken Arda Güler'in değerindeki artış sosyal medyada dikkat çekti. Transfermarkt değeri daha önce 18 milyon euro olarak gözüken Arda Güler'in yeni değeri 45 milyon euro olarak değiştirildi.

REAL MADRİD'DE KALACAK

Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan Arda Güler'in önümüzdeki sezon da Real Madrid'de kalacağı öğrenildi.