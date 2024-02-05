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Eskişehirli Sporcu Özlem Özcan Gülle Atma Branşında 3. Oldu

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Eskişehirli sporcu Özlem Özcan, Sırbistan'da gerçekleşen U-20 Gençler Balkan Şampiyonası'na katılarak gülle atma branşında 3'üncü olarak derece elde etti. Özcan elde ettiği dereceyi antrenörü, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Eskişehirli sporcu Özlem Özcan, Sırbistan'da gerçekleşen U-20 Gençler Balkan Şampiyonası'na katılarak gülle atma branşında 3'üncü olarak derece elde etti.

4 Şubat tarihinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde yapılan U-20 Gençler Balkan Şampiyonası'na Özlem Özcan Eskişehir'den katıldı. Gülle Atma branşında rakipleriyle yarışan Özlem Özcan, 3'üncü oldu. Özcan elde ettiği dereceyi antrenörü, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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