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Eskişehir Valisi Yılmaz, kritik Eskişehirspor maçı öncesi birlik vurgusu yaptı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor’un ligde oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sosyal medyadan destek mesajı paylaştı. Yılmaz, paylaşımında şehirde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 90 dakika boyunca takımın yanında olacaklarını belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ligde oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Eskişehirspor'a destek mesajı yayımladı.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehirde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 90 dakika boyunca takımın yanında olacaklarını belirten Yılmaz, "Sahada Eskişehirspor, tribünde Eskişehir! Sahamız, sevdamız, inancımız bir; yüreğimiz tek! 90 dakika boyunca tek ses, tek nefes, tek yürek olarak Kırmızı Şimşeklerimizin yanında olacağız. Futbolcularımıza güç, teknik heyetimize başarı, büyük Eskişehirspor taraftarına ise coşkusuyla sahaya güç katacak destansı bir destek diliyorum. Haydi Eskişehir! Haydi Kırmızı Şimşekler! Gücümüz bir, inancımız tam! ES-ES" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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