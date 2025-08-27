Eskişehir'de U10 Mini Minikler Turnuvası Tamamlandı

Eskişehir'de Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda gerçekleştirilen U10 Mini Minikler Turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan minik sporcular gösterdikleri azim ve centilmenlik ile takdir topladı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tüm sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor