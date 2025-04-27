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Eskişehir'de Esnaf ve Taraftarlar Eskişehirspor'a Destekte Bulundu

Eskişehir'de Esnaf ve Taraftarlar Eskişehirspor'a Destekte Bulundu
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Eskişehirspor'un Akşehirspor ile oynayacağı kritik maç öncesi, çarşı esnafı ve taraftarlar takıma büyük destek vererek kentte coşkulu bir atmosfer yarattı. Vitrinler Eskişehirspor bayraklarıyla süslendi, sokaklarda tezahüratlar yankılandı.

Eskişehirspor'un bugün oynayacağı kritik maç öncesi çarşı esnafı, vitrinlerini Eskişehirspor bayraklarıyla süsledi.

Eskişehirspor'un Akşehirspor ile yapacağı şampiyonluk yolundaki kritik maçı öncesi sokaklara dökülen taraftarlar, kırmızı-siyah renklere bürünerek kentte adeta bir şölen havası estirdi. Taraftarlar bu maçtan gelecek galibiyet durumunda Mezitli 33 Spor ile oynanacak final maçını büyük bir heyecanla bekliyor. Eskişehirspor'un bugün oynayacağı maç öncesi kent esnafının takıma büyük bir destek verdiği görüldü. Çarşıda ve alışveriş caddelerinde Eskişehirspor marşları yankılandı. Özellikle Taşbaşı Çarşısı'ndaki dükkan sahipleri vitrinlerini bayraklarla süslerken, mağaza hoparlörlerinden yükselen tezahüratlar kentte adeta stadyum havası oluşturdu. Yaşanan coşku hem esnafa hem de halka moral kaynağı olurken, şehrin dört bir yanında birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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