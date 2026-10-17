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Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele etkinliğinde masa tenisi maçları yapıldı

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Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele etkinliğinde masa tenisi maçları yapıldı
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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi işbirliğinde düzenlenen 'Bağımlılığa Karşı Spor Yapın' etkinliği başladı. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'ndaki etkinlikte masa tenisi müsabakaları yapıldı; gençlerin spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Eskişehir'de, gençlerde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla "Bağımlılığa Karşı Spor Yapın" etkinliği başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi işbirliğinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon kapsamında masa tenisi müsabakaları yapıldı.

Sporun sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildiği etkinlikte gençlerin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve bağımlılıklara karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesi amaçlandı.

Müsabakaların açılış programına Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeçi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın katıldı.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek karşılaşmaların ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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