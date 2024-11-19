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Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

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Puma ile olan sözleşmesini bu yıl tamamlayacak olan Fenerbahçe, Gelecek sezon için eski forma tedarikçisi Adidas ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma göre sarı-lacivertlilerin her şey dahil edildiğinde yıllık 45-50 milyon euro (Yaklaşık 1.8 milyar TL) arasında bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Gelecek sezon için yeni bir forma tedarikçisi ile anlaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmanın detayları ve ne kadar kazanacağı belli oldu.

PUMA GİDİYOR, ADİDAS'A GERİ DÖNÜLÜYOR

Puma ile olan sözleşmesini bu yıl tamamlayacak olan Fenerbahçe, eski forma tedarikçisi Adidas ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma gereği yıllık 10 milyon euro garanti ücreti kasasına koyacak olan Fenerbahçe, amatör branşlar için de Adidas'tan 2.5 ila 4 milyon euro arası gelir kazanacak.

YILLIK GELİR 45-50 MİLYON EURO

Bunun dışında sarı-lacivertli kulüp, yapılan forma satışlarından elde edilen gelirden alacağı oranı da artıracak. Fenerbahçe'nin yeni anlaşması gereği, satılan her forma başına Fenerbahçe yüzde 65 pay elde ederken, Adidas yüzde 35 pay alacak. Bu şekilde işleyecek sistem ile birlikte Fenerbahçe'nin mevcut gelirlerini 4 katına yükseltmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibin her şey dahil edildiğinde yeni anlaşmasından yıllık 45-50 milyon euro(Yaklaşık 1.8 milyar TL) arasında bir gelir elde etmesi planlanıyor.

Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Adidas hayatın en büyük hatasını yaptı!!! :DDDDD

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Jose morinonun tazminatı çıkar??

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Büyüksün be fener gerisi nal toplar Reyting hep sende

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaaa ne enteresan.. Adidas bubtarzlari nereden çıkartıyor acaba? Çok şaşırmamak lazım. Bir ayakkabıyı 10bine satarsanız ve alacak o kadar insan olunca verirsiniz tabiki. Devletler bu ödemeleri vergiden vs den dusurmmemliler.

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