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Eski Real Madrid yıldızı Arribas, Maldivler'de boğulmak üzere olan çifti kurtardı

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Eski Real Madrid oyuncusu Sergio Arribas, Maldivler'de tatil yaptığı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duyarak boğulmak üzere olan bir çifti kurtardı. Arribas, 22 yaşında, bir deniz kaydırağının tepesinden suya atlayarak önce kadını, ardından kadının partnerini kurtardı. Kurtarmanın ardından Arribas ve kız arkadaşı Anna çifti karaya çıkardı. Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve Arribas kahraman olarak anıldı.

Eski Real Madrid yıldızı, Maldivler tatilinde boğulmak üzere olan bir çifti kurtarmak suya atlayarak kurtardı.

Sergio Arribas, kız arkadaşıyla Maldivler'de tatil yaptığı sırada denizden gelen yardım çığlıklarını duydu.

Kurtarma anına ait videoda, Arribas ve Anna'nın bir kadının "Yardım edin, yardım edin" diye bağırdığını duydukları görülüyor. Çift, gelgit akıntıları tarafından sürüklenmişti.

22 yaşındaki Arribas, hemen bir deniz kaydırağının tepesine tırmandı ve suya atladı. Kadını kurtardıktan sonra kadının partnerine yöneldi. Diğer tatilciler ve otel çalışanları suya bir cankurtaran simidi attı.

Kurtarmanın ardından Arribas ve Anna çifti karaya çıkardı. Video sosyal medyada hızla yayıldı ve orta saha oyuncusu kahraman olarak anıldı.

Bir hayran, "Bravo Sergio! Gerçek bir kahraman." diye yazdı. Bir diğeri, "Bunlar viral olmalı. Harika Sergio." dedi. Başka bir kullanıcı ise, "Vay. Tanrı onu korusun." dedi.

Arribas, kariyerine 2007 yılında Perez Galdos'ta başladı ve 2010'da Leganes'e katıldı. 2012'de Real Madrid'e transfer oldu ve genç takımlarda yükseldi. 2020'de A takımda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde debut yaptı.

Real Madrid'de 14 maçta forma giyen Arribas, geçen yıl Almeria'ya katıldı ancak kulübün LaLiga'dan düşmesini engelleyemedi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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