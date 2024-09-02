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Eski Milli Atlet Halil Akkaş Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

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Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Akkaş, Türk atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için aday olduğunu belirtti.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek. Genel kurul öncesi eski milli atlet Halil Akkaş, federasyon başkanlığına adaylığını duyurdu. Türk atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için aday olduğunu vurgulayan Akkaş, "Hayatını atletizm pistlerinde geçirmiş, bu sporun temelinden yetişmiş, 15 yıl milli takım formasını gururla taşıyarak ülkesi adına çeşitli şampiyonluklar kazandırmış bir sporcu geçmişine sahip olmakla birlikte; Türkiye Atletizm Federasyonu'nda koordinatör, daha sonra genel sekreter olarak görev yapmış ve halen Gençlik ve Spor İl Müdürü görevi ile yöneticilik alanında gerekli tecrübeyi kazanmış biri olarak atletizme emek veren herkes ile Türk atletizmini başarılara taşımak için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adayı olma heyecanı içerisindeyim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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