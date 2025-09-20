Eski Göztepeli Romulo, Bundesliga'da da atmaya devam ediyor

Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig ile Köln karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı Leipzig, 3-1 kazandı.

ROMULO GOLÜNÜ ATTI

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Assan Ouedraogo, 44. dakikada Romulo ve 45+3'te David Raum kaydetti. Köln'ün tek golü 23. dakikada Jan Thielmann'dan geldi. Romulo, Bundesliga'daki dördüncü maçında ikinci golünü attı.

CENK ÖZKAÇAR SÜRE ALMADI

Köln'de forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna dahil olmadı.

PUANINI 9'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Leipzig, 9 puana yükseldi. Konuk ekip Köln ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.