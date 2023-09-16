Eski Futbolcular Parseller Spor Sahası'nın Açılışında Sahaya Çıktı

Eyüpsultan'da bulunan Parseller Spor Sahası'nın açılış töreninde düzenlenen gösteri maçında Tanju Çolak, Pascal Nouma, İbrahim Yattara ve diğer eski futbolcular forma giydi. Törende Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e takımlara destek amacıyla 850 bin lira değerinde çek takdim edildi.

Türk futbolunun eski yıldız isimleri, Parseller Spor Sahası'nın açılış töreninde sahaya çıktı.

Eyüpsultan'da yer alan sahanın açılışındaki gösteri maçında eski futbolculardan Tanju Çolak, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ahmet Dursun, Necati Ateş, Hasan Kabze ve Evren Turhan forma giydi. Karşılaşmada, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu düdük çaldı.

Törende Eyüpsultan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Rıza Yavuz, ilçede bulunan takımlara destek olunması amacıyla Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e 850 bin lira değerinde çek takdim etti.

Deniz Köken, törende yaptığı konuşmada "Eyüpspor yarın Gençlerbirliği ile oynayacak. İnşallah seneye de Başakşehir'e karşı oynar. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın seneye Eyüpsultan'a gelmesini isteriz." ifadelerini kullandı.