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Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 yendi, Özbalta gerçekçi hedef istedi

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Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Serkan Özbalta, maç sonrası takımın hayal dünyasına kapılmadan gerçekçilikle ilerlemesi gerektiğini belirterek her maça ve her puana talip olduklarını söyledi.

ERZURUMSPOR FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Hayal dünyasına kapılmadan gerçekçilikle ilerlemeliyiz. Bu takımın çok doğru yolu olmalı. Çok daha iyi olmalı. Süper Lig'deyiz, gerçekten zor maçlar oynanacak. Biz her maça her puana talibiz" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Milli ara öncesinde ve sonrasında yaşanan farklı sonuçların ardından karşılaşmaya ciddi şekilde hazırlandıklarını belirten Özbalta, "Ciddi çıkmamız gereken bir müsabakaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tam da istediğimiz gibi oynadılar. İkinci golü bulabilseydik belki de rakibin direnci daha erken kırılacaktı. İkinci yarıda golü bulduktan sonra rakibin hem fiziksel hem de zihinsel olarak yaşadığı düşüşü gözlemleyebildik" diye konuştu.

Takımın lig sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselme ihtimalinin bulunduğunu belirten teknik direktör Özbalta, diğer karşılaşmaların sonuçlarının da belirleyici olacağını kaydetti. Erzurumlu taraftarlara teşekkür eden Özbalta, tribünlerdeki desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Konyaspor ve Samsunspor maçlarında tribünlere gelen taraftar sayısına dikkat çeken Serkan Özbalta, Anadolu takımları açısından sezonun bu döneminde böyle bir desteğe ulaşmanın kolay olmadığını ifade etti. Özbalta, "Taraftarlarımıza ve şehrimize çok teşekkür ediyorum. Bizim bu şehre ve taraftara karşı borcumuz var. Bizi kabul eden bu şehre karşı sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

'HAYAL DÜNYASINA KAPILMADAN GERÇEKÇİ OLMALIYIZ'

Sezonun kalan bölümü için gerçekçi hedeflerle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan 47 yaşındaki teknik adam, kadro derinliğinin ve Süper Lig'de mücadele etmenin zorluklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Takımın ilk 10 içerisinde yer almasının önemli bir hedef olduğunu kaydeden Özbalta, şunları söyledi:

"Hayal dünyasına kapılmadan gerçekçilikle ilerlemeliyiz. Bu takımın çok doğru yolu olmalı. Çok daha iyi olmalı. Çok daha iyi olsun zaten. Biz iyi olmamasını peşinen kabul etmiyoruz. Süper Lig'deyiz, gerçekten zor maçlar oynanacak. Biz her maça her puana talibiz. Ama tekrar söylüyorum sizler aracılığıyla hayal görmeyelim. Bunu aktarırsanız ve taşırsanız çok sevinirim. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Biz her maçta her puana talip olduğumuz gibi mücadele hangi sahada olursa olsun içeride veya dışarıda da Erzurumspor armasını temsil edecek kadar cesaretli ve yürekliyiz."

'İNŞALLAH BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIZ'

Maçın başladığı saatte annesinin çok ağır bir ameliyattan çıktığını ifade eden Özbalta, "Böyle bir hastalık yaşadık. Ağır bir ameliyattı. 5 saat süren bir ameliyattı. Ben de buradan sonra tesislere geçeceğim. Sonra yanına doğru yola çıkacağım. Bu iş böyle. Burada da sorumluluklarımız var. Orada da emanet ettiğimiz insanlarımız var. Babamız var, ablamız var, ağabeyimiz var. Çok şükür onlar başında. Biz inanıyoruz süreci de atlatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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