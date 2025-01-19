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Erzurum'da Geleneksel Atlı Kızak Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Erzurum'da düzenlenen Geleneksel 1. Atlı Kızak Şöleni, 26 takımın katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışlarda birinciliği Hilal Atlı Spor Kulübü kazandı.

- Erzurum'da atlı kızak heyecanı

ERZURUM - EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum'da, Avrupa Kış Oyunları Başkenti çerçevesinde etkinlikler geleneksel atlı kızak yarışlarıyla devam etti.

Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Geleneksel 1. Atlı Kızak Şöleni heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne oldu. Atatürk Üniversitesi Futbol Stadyumu'nda yapılan ve 26 takımın katıldığı geleneksel atlı kızak yarışlarına ilgi oldukça fazla oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve diğer davetlilerin katıldığı yarışlarda birinciliği 1dakia 14 saniye 84 salise ile Hilal Atlı Atlı Spor Kulübü, ikinciliği Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü ve üçüncülüğü Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü aldı. 800 metrelik parkurda zaman zaman sporcular zorlu anlar yaşadı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak Asbaşkanı Ali Uzuncan, Erzurum'un geleneksel oyunlarla birlikte kış sporlarında da önemli bir noktada olduğunu ifade ederek, "2025 yılının ilk etkinliğini yaptık. Üç ilden 26 takımın katılımıyla yarışlar yapıldı" dedi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da geleneksel atlı kızak yarışlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Vali Mustafa Çiftçi ve davetliler de atlı kızaklara binerek sporcularla aynı heyecanı yaşadı. Müsabakanın ardından ilk üçe giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Erzurum'da Geleneksel Atlı Kızak Şöleni Coşkuyla Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Spor
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