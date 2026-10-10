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Erzincan Üzümlü'de başarılı güreşçiler Kaymakam Hökelekli tarafından kabul edildi

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Erzincan Üzümlü'de başarılı güreşçiler Kaymakam Hökelekli tarafından kabul edildi
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla güreşte başarı elde eden sporcular, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından kabul edildi. Ziyarette amatör sporun yaygınlaştırılması vurgulandı; Kaymakam Hökelekli sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla güreş branşında başarı elde eden sporcular, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli tarafından kabul edildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarete, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selami Sezer, antrenörler ve sporcular Safiye Mustafa, Medine Muhammetli ile Anzor Yasin katıldı.

Ziyarette, amatör sporun yaygınlaştırılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporcuların başarılarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Hökelekli, sporcuları ve yetişmelerinde emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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