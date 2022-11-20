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Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

Spor Haberleri

Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

Fenerbahçe'ye son şampiyonluğunu yaşatan teknik direktör Ersun Yanal, yorumcu olarak dönüş yaptı. Yanal, Dünya Kupası boyunca NTV'de karşılaşmaları yorumlayacak.

1 yılı aşkın süredir boşta olan Ersun Yanal, yorumcu olarak futbol dünyasına giriş yaptı. Yanal, NTV'de Dünya Kupası maçlarını yorumlayacak.

Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Yanal, NTV'de Katar-Ekvador karşılaşmasını yorumladı. Yanal, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'ya övgüler yağdırdı.

Ersin Yanal'ın yeni adresi belli oldu! Şaşırtan karar

SON ŞAMPİYON

Fenerbahçe, en son Ersun Yanal yönetimindeyken şampiyon olmuştu. 2013-14'te lig şampiyonu olan Fenerbahçe, tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşamıştı. Yanal, Ali Koç döneminde 2019'da tekrar kulübe dönmüştü ancak beklenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ersun Yanal Fenerbahçe Spor Haberler

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