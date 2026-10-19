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Ernest Muçi, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maç sonrası iyi başarıya inanıyor

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Ernest Muçi, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maç sonrası iyi başarıya inanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ernest Muçi, Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğunu belirterek önlerindeki Konferans Ligi maçına hazırlanacaklarını ve bu sezon iyi bir başarı yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili oyuncu Ernest Muçi, takımının bu sezon iyi bir başarı yakalayacağına inandığını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili futbolcu Ernest Muçi, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşılaşmasının kendileri adına önemli olduğunu belirten Muçi, "Bugün aslında bizim adımıza önemli bir karşılaşma idi. Çünkü ligde önemli bir rakip olduğunu biliyorduk Beşiktaş'ın. Evimizde taraftarımızın önünde bu maçı kazandığımızdan ötürü de mutluyum. Tabii günün sonunda her maç üç puan getiriyor kazanan tarafa. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk" dedi.

Önlerinde Konferans Ligi karşılaşması bulunduğunu hatırlatan Muçi, "Önümüzde Konferans Ligi karşılaşması var. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Ancak bu sene iyi bir başarı yakalayacak takımımız olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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