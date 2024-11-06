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Ernest Muçi, Malmö'ye Karşı Gol Attı

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Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Malmö ile oynanan maçta attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı. Son üç maçında da gol atan Muçi, bu sezon toplamda 3 gol 2 asistle başarılı bir performans sergiliyor.

Süper Lig'in son iki haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında ağları havalandırmayı başaran Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Malmö karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. 23 yaşındaki futbolcu, böylelikle çıktığı son 3 müsabakada da fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de üst üste Galatasaray ve Kasımpaşa'ya karşı gol sevinci yaşayan Arnavut oyuncu, Malmö maçında da gol istikrarını sürdürdü.

Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında bu sezon çıktığı 5. karşılaşmasında ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, toplamda ise 3 gol, 2 asiste ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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