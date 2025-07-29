Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Erkan Yalçın, Singapur'da yapılan Genel Kongrede Dünya Su Sporları Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Dünya Su Sporları (World Aquatics) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve Avrupa Yüzme Federasyonu (LEN) Başkan Vekili Erkan Yalçın, Singapur'da düzenlenen Dünya Su Sporları (World Aquatics) Genel Kongresi'nde World Aquatics Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ülkemizi dünya arenasında temsil edecek olan Sayın Yalçın'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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