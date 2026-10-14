Ercüment Taşdemir, WKF yönetim kuruluna en yüksek oyla seçildi

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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Polonya'da düzenlenen Dünya Karate Federasyonu (WKF) yönetim kurulu seçimlerinde en yüksek oyu alarak yönetim kuruluna seçildi.

Türk karatesi, uluslararası yönetim kademesinde tarihi bir başarıya imza attı. Polonya'nın Bielsko-Biaa kentinde gerçekleştirilen Dünya Karate Federasyonu (WKF) genel kurulunda yapılan yönetim kurulu seçimlerinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, delegelerin en yüksek oyunu alarak WKF Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Türk karatesinin uluslararası alandaki temsili açısından kritik bir adım olarak görülen bu gelişme, Türkiye'nin dünya karate yönetimindeki etkinliğini artırma hedefleri doğrultusunda büyük bir kazanım olarak değerlendirildi.

Seçimlerin ardından değerlendirilen yeni dönemde; Ercüment Taşdemir'in Türk karatesinin uluslararası organizasyonlardaki etkinliğini artırması, sporcuların gelişimine yönelik fırsatları güçlendirmesi ve Türkiye'nin dünya karate ailesindeki konumunu daha da üst seviyelere taşıması hedefleniyor. Dünya karate camiasının güvenini sandığa yansıtan bu sonuç, Türkiye Karate Federasyonu ve Türk spor camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı