Haberler

Ercüment Taşdemir, WKF yönetim kuruluna en yüksek oyla seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ercüment Taşdemir, WKF yönetim kuruluna en yüksek oyla seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Polonya'daki WKF genel kurulunda en yüksek oyu alarak yönetim kuruluna seçildi. Seçim, Türk karatesinin uluslararası temsili ve Türkiye'nin dünya karate yönetimindeki etkinliğini artırma hedefleri açısından kazanım sayıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Polonya'da düzenlenen Dünya Karate Federasyonu (WKF) yönetim kurulu seçimlerinde en yüksek oyu alarak yönetim kuruluna seçildi.

Türk karatesi, uluslararası yönetim kademesinde tarihi bir başarıya imza attı. Polonya'nın Bielsko-Biaa kentinde gerçekleştirilen Dünya Karate Federasyonu (WKF) genel kurulunda yapılan yönetim kurulu seçimlerinde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, delegelerin en yüksek oyunu alarak WKF Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Türk karatesinin uluslararası alandaki temsili açısından kritik bir adım olarak görülen bu gelişme, Türkiye'nin dünya karate yönetimindeki etkinliğini artırma hedefleri doğrultusunda büyük bir kazanım olarak değerlendirildi.

Seçimlerin ardından değerlendirilen yeni dönemde; Ercüment Taşdemir'in Türk karatesinin uluslararası organizasyonlardaki etkinliğini artırması, sporcuların gelişimine yönelik fırsatları güçlendirmesi ve Türkiye'nin dünya karate ailesindeki konumunu daha da üst seviyelere taşıması hedefleniyor. Dünya karate camiasının güvenini sandığa yansıtan bu sonuç, Türkiye Karate Federasyonu ve Türk spor camiasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

İstanbul'a gelen turist çift, gördükleri karşısında şaşkına döndü
13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor

Galatasaray anlaştı: Geri dönüyor
Mikrofonu unuttular! Gelinin 'Alnımdan öpeceksin' uyarısına damadın yanıtı bomba

Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar

İstanbul'da felaket gecesi: Acı haber geldi
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba

Sarıyer'de İETT otobüsünde mahsur kalan yolcular tavana tırmanarak canlarını kurtarmaya çalıştı

İETT otobüsünde mahsur kalınca çareyi tavana çıkmakta buldular
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı! Dikkat çeken hediye

Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya dikkat çeken hediye