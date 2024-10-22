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Ercüment Taşdemir Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Ercüment Taşdemir Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığına Seçildi
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Türkiye Karate Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Ercüment Taşdemir, 109 oy alarak başkan seçildi. Genel kurulda 193 delegeden 2 oyu geçersiz sayıldı. Taşdemir, Türk karatesinin gelişimi için birlik mesajı verdi.

TÜRKİYE Karate Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu'nda Ercüment Taşdemir ve Cem Hilmi Kılıç başkanlık için yarıştı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'na 199 delegeden 193'ü katıldı. Ercüment Taşdemir, 109 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Karate Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy ise geçersiz sayılırken, Taşdemir'in rakibi Cem Hilmi Kılıç ise 82 oyda kaldı.

Karate Federasyonu başkanlığına seçilen Taşdemir, seçim sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Evet, maç bitti. Her zaman mesajlarımızda şunu söyledik, 'biz biriz ve bütünüz. Türk karatesinin zirveye çıkması için hep beraber çalışacağız. Hiçbir şekilde ayrımcılık ve ötekileştirme yapmayacağız. Hiçbir zaman kötü niyetimiz olmadı. Zaman zaman gerginlikler olur ama biz bir bütünüz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Dolayısıyla her zaman diri olmamız lazım. Bu ülke için ölümüne hizmet etmemiz lazım."

Taşdemir'in yönetiminde ise; 'Hüseyin Akdemir, Hilmi Kaplan, Haşim Bulut, Osman Fatih Destici, Atıf Ala, Mustafa Ertekin,Ali Sarıaydın,Ersin Bebek, Levent Aydemir, Ömer Habeş' yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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