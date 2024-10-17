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Ercüment Taşdemir'den Karate Adası Projesi

Ercüment Taşdemir'den Karate Adası Projesi
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Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Ercüment Taşdemir, karate sporunun gelişimi için 'Karate Adası' projesini tanıttı. Proje, genç yetenekleri keşfetmeyi ve profesyonel eğitim olanakları sunmayı amaçlıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Ercüment Taşdemir, 'Karate Adası' projesiyle Türkiye'deki karate camiasına yeni bir vizyon sunmayı ve karate sporunun gelişimini hızlandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu, 22 Ekim Salı günü Ankara'da gerçekleşecek. Başkanlığa aday olan Ercüment Taşdemir de Karate Adası adını verdiği projesiyle dikkat çekiyor. Taşdemir, bu projeyle Türkiye'deki karate camiasına yeni bir vizyon sunmayı ve karate sporunun gelişimini hızlandırmayı hedeflediğini söyledi. Başkan Adayı Taşdemir, "Karate sadece bir spor değil, aynı zamanda disiplin, kültür ve yaşam tarzıdır. Karate Adası projesiyle bu değerleri sporcularımıza ve tüm Türkiye'ye aşılamayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde karate sporunu okullara entegre ederek genç yetenekleri keşfetmek ve sporcuların küçük yaşlardan itibaren profesyonel eğitime başlamalarını sağlamak amacıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde yapılacak olan Ulusal ve Uluslararası karate şampiyonlarıyla bölgede sporcu taramaları yapılarak Türk karatesinin alt yapısının oluşmasını sağlamak en büyük hedefimiz" dedi.

"Sporcular için hem eğitim hem de uluslararası yarışmaların merkezi olacak"

Projenin detayları hakkında da bilgiler veren Ercüment Taşdemir, "Antalya kıyılarındaki 41 ada arasından biri, 29 yıllığına devir alınarak yap-işlet-devret modeliyle Türkiye Karate Federasyonu ve Karate Vakfı destekleriyle inşa edilecek. Bu adanın sadece karate sporuna özel olarak değil tüm bireysel spor branşlarında faydalanması için tasarlanması, ayrı bir özellik olacak, Türk karate camiasına benzersiz bir spor merkezi kazandırmayı amaçlıyor. İş insanı desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan bu proje, sporcular için hem eğitim hem de uluslararası yarışmaların merkezi olacak. Proje, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek ve 29 yıl boyunca Türkiye Karate Federasyonu'nun bünyesinde işletilecek. Bu süre boyunca, hem karate federasyonu hem de Karate Vakfı'nın desteğiyle finansal olarak sürdürülebilir hale getirilecek. Proje tamamlandığında ise ada, federasyonun kontrolünde kalacak ve Türk karate camiasına kalıcı bir miras olarak devredilecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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