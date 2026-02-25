Haberler

ERÜ'de 'Kampüsün Neşesi Miniklerle Birlikte Sporla Tanışıyorum' etkinliği

ERÜ'de 'Kampüsün Neşesi Miniklerle Birlikte Sporla Tanışıyorum' etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında 69 öğretmen ve öğrenci grubu spor tesislerini gezdi ve spor branşlarının tanıtımını yaptı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne gelen 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu üniversite tesislerinde misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında Ahmet Bilge Spor Salonu, Bireysel Sporlar Salonu, futbol sahası ve atletizm pisti gezilerek burada öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde yapılan etkinlik spor branşlarının tanıtımının ardından toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket