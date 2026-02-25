ERÜ'de 'Kampüsün Neşesi Miniklerle Birlikte Sporla Tanışıyorum' etkinliği

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi'nde Spor Dostu Kampüs etkinlikleri kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi'ne gelen 69 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu üniversite tesislerinde misafir edilerek, spor tesislerinin ve spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında Ahmet Bilge Spor Salonu, Bireysel Sporlar Salonu, futbol sahası ve atletizm pisti gezilerek burada öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak koordinatörlüğünde yapılan etkinlik spor branşlarının tanıtımının ardından toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı