Erciyes 38 Futbol Kulübü İlk Yarıda 18 Gol Attı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında oynadığı 15 maçta rakip filelere 18 gol attı. Mavi Siyahlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 15 maça çıktı. Mavi Siyahlılar, bu maçlarda kalesinde 23 gol görürken rakip ağlara 18 gol attı. Bu gollere 8 farklı isim imza koydu. Erciyes 38 Futbol Kulübü adına ilk yarıda en çok gol atan isim 4'er gol ile Fevzi Can Bozkuş ve Hüseyin Fıstıkçı oldu. Ethem Balcı, Hüseyin Ekici ve Ahmet Taner Çuhadar ise 2'şer golle takıma katkı sağladı.

Ayhan Gürbüz, İsmet Yazgan, Uğur Göktaş ve Sebat Gençlikspor'dan Emrah Çırak diğer golleri atan isimler oldu. - KAYSERİ