Eray Şamdan, Dünya Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Milli karateci Eray Şamdan, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Oyunları'nda erkekler kumite 60 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.
Chengdu kentinde 34 branşta gerçekleştirilecek organizasyon başladı.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Dünya Oyunları, 17 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor