Enner Valencia transferi için resmi açıklama: Kadromuzda görmek istiyoruz

Enner Valencia ile ön sözleşme imzaladıkları iddiaları üzerine Internacional Başkanı Alessandro Barcellos'tan açıklama geldi. Barcellos, "İmzalanmış bir şey yok. Takip ettiğimiz bir oyuncu. Bu transfer için uğraşıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia'nın, Brezilya temsilcisi Internacional ile sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizo Romano, "Valencia ön anlaşma yapıldı, sezon sonunda Internacional'e katılacak" dedi ancak futbolcu cephesi bu haberi yalanladı.

"İDOL BİR OYUNCU"

Internacional Başkanı Alessandro Barcellos bu transferle ilgili," Enner Valencia, uzun zamandır izlediğimiz ve beğendiğimiz bir futbolcu. Transfer etmek için uğraşıyoruz ancak henüz herhangi bir ön sözleşme imzalamadık. Onun gibi bir golcüyü, idolü ve kaptanı takımından koparmak çok zor" dedi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'den 2 milyon euroya yakın senelik ücretten 2+1 yıllık yeni kontrat talep etti. Kulüp ise 1 yıllık mukavele önerdi.

GOL KRALI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maça çıkan Valencia, 20 gol atıp 4 asist yaptı. Krallık tahtında Enner Valencia oturuyor.