ENKA Spor, Welsh Wanderers'ı Farklı Geçti
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda ENKA Spor, Büyük Britanya temsilcisi Welsh Wanderers'ı 31-10 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. İlk iki sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci ve son maçında ENKA Spor, Büyük Britanya temsilcisi Welsh Wanderers'ı 31-10 yendi.
ENKA Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılan ENKA, bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı.
ENKA Spor ve Welsh Wanderers'ın yanı sıra Heybeliada Su Sporları'nın yer aldığı grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 2. tura yükselecek.
C Grubu müsabakaları, yarın saat 12.00'de oynanacak Welsh Wanderers-Heybeliada Su Sporları karşılaşmasıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor