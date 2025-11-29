Haberler

ENKA Spor, Welsh Wanderers'ı Farklı Geçti

Güncelleme:
Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda ENKA Spor, Büyük Britanya temsilcisi Welsh Wanderers'ı 31-10 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. İlk iki sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.

Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci ve son maçında ENKA Spor, Büyük Britanya temsilcisi Welsh Wanderers'ı 31-10 yendi.

ENKA Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılan ENKA, bu sonuçla grubunda 2'de 2 yaptı.

ENKA Spor ve Welsh Wanderers'ın yanı sıra Heybeliada Su Sporları'nın yer aldığı grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 2. tura yükselecek.

C Grubu müsabakaları, yarın saat 12.00'de oynanacak Welsh Wanderers-Heybeliada Su Sporları karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor


