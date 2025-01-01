Üye Girişi
Haberler
Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Engelli Basketbolcu Aziz Göçeber'in Hayatı Sporla Değişti

Engelli Basketbolcu Aziz Göçeber'in Hayatı Sporla Değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan Aziz Göçeber, basketbolla tanıştıktan sonra hayatının olumlu yönde değiştiğini belirtiyor. 22 yıldır tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Göçeber, eğitim hayatını tamamlayarak iş sahibi oldu ve evlendi.

Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan ve 17 yaşına kadar dışarı çıkmayarak içine kapanık bir yaşam süren Aziz Göçeber'in hayatı, tanıştığı basketbolla değişti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un 40 yaşındaki oyuncusu Aziz Göçeber, 2 yaşında çocuk felci geçirince engelli oldu.

Engelinden dolayı içine kapanan ve dışarı çıkmayan, eğitim hayatını da yarıda bırakan Aziz Göçeber'in hayatı, Şanlıurfa Engelliler Derneği ile bir anda değişti.

Dernek Başkanı Serdar Yıldırım'ın teklifi ile daha önce hiç bilmediği tekerlekli sandalye takımının kuruluşunda yer alarak basketbol ile tanışan Göçeber, yaklaşık 22 yıldır sporcu ve yönetici olarak takımının başarısı için mücadele ediyor.

"Takımın kuruluşundan beri oynuyorum"

Aziz Göçeber, AA muhabirine, küçük yaşta engelli olduktan sonra yaklaşık 15 yıl boyunca zorunlu haller dışında evden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Bir arkadaşının ısrarı ve desteğiyle 17 yaşında ziyaret ettiği Şanlıurfa Engelliler Derneği sayesinde tekerlekli sandalye basketbol ile ilk kez tanıştığını aktaran Göçeber, şöyle konuştu:

"Dernek Başkanı Serdar Yıldırım, basketbol takımı kuracaklarını ve benim de takımda oynamamı istedi. 'Tamam oynarız' dedim ama basketbol nasıl oynanır hiçbir bilgim yoktu. Eve gittiğimde babama basketbol oynayacağız dediğimde o da bilmediği için engelimden dolayı oynamamın mümkün olmayacağını söyledi. Sonradan öğrendim ki tekerlekli sandalye ile oynanıyor. 2002 yılında kulübümüzü kurduk, antrenmanlara başladık ve aynı yıl içinde 2. Lig'de mücadele etmeye başladık. İlk senemizde çok zorlandık ama sonraki yıllarda daha çok çalışarak başarıyı yakaladık, önce 1. Lig'e, sonra da Süper Lig'e yükseldik. Takımın kuruluşundan beri yaklaşık 22 yıldır hem takımda oynuyorum hem de yönetici olarak yardımcı oluyorum. Bundan sonra oynayabildiğim kadar oynayacağım sonra ise yönetici ve antrenör olarak takımıma desteğimi sürdüreceğim."

"Basketbol ile tanıştıktan sonra hayatım düzelmeye başladı"

Basketbol oynamaya başladıktan sonra eğitim hayatının da başladığını aktaran Göçeber, "Antrenman ve eğitimimi aynı anda yürütmeye çalıştım. İlk, orta ve son olarak lise diplomamı aldım. Basketbol sayesinde eğitim hayatımı tamamladım, işe girdim ve evlendim, bunların hepsi basketbol sayesinde oldu. Yani basketbol ile tanıştıktan sonra hayatım düzelmeye başladı. Şu anda antrenörlük kurslarına başladım, inşallah birkaç yıl daha oynadıktan sonra takımıma yönetici ve antrenör olarak hizmet vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi engellilere de seslenen Göçeber, eve kapanmamalarını ve muhakkak bir sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
img

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti
img

O Ses Türkiye'de Hadise'den Giray Altınok'a şaşırtan teklif
img

Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Polisten kumarhane baskını: Evet beyler, mutlu yıllar
Polisten "Çılgın Geceler" isimli mekana yeni yıla özel baskın
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Tebliğciler, Taksim Meydanı'nda bildiri dağıttı
Bu kez Taksim Meydanı'ndalardı! Karşılarında görenler şaşırdı

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler neden yok? 8. bölüm Sahipsizler günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.