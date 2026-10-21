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Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize Çayeli'nde ikinci kez yapılacak

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Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize Çayeli'nde ikinci kez yapılacak
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Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde ikinci kez düzenlenecek. Bakanlık, valilik ve federasyon iş birliğiyle yapılacak organizasyonun bölgede spor turizmine hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım tarihlerinde Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Karadeniz'in doğal güzellikleri arasında düzenlenecek organizasyon, Discover Kaçkar çatısı altında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle yapılacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Enduro ve ATV sporcularını bir araya getirecek şampiyonada, sporcular zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Senoz Vadisi bir kez daha motor sporlarına ev sahipliği yapacak

Geçtiğimiz yıl ilk kez Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyona, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Karadeniz'in kendine özgü coğrafyasında hazırlanan parkurlarda sporcular, teknik becerilerini, hızlarını ve dayanıklılıklarını sergileyecek. Motor sporları tutkunlarının yanı sıra doğa ve macera turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin de organizasyona katılım göstermesi bekleniyor. Şampiyonanın, Çayeli ve Senoz Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra bölgedeki spor turizmine de hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Discover Kaçkar ile spor ve turizm buluşacak

Discover Kaçkar çatısı altında düzenlenecek organizasyonla Rize'nin doğal zenginliklerinin spor etkinlikleri aracılığıyla tanıtılması ve bölgenin dört mevsim turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Sporcuların, takımların, teknik ekiplerin ve motor sporları tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonanın, bölgedeki konaklama ve yeme-içme başta olmak üzere turizm faaliyetlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

2023 yılında "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla gerçekleştirilen Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nda ortaya konulan hedefler doğrultusunda düzenlenen organizasyonun, kentin yılın 12 ayı spor turizmiyle öne çıkan bir destinasyon olması vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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