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"En sevdiğin şarkıcı?" sorusuna Bertuğ Yıldırım'dan bomba yanıt

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Geçtiğimiz haftalarda Getafe'ye transfer olan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, "En sevdiğin şarkıcı?" sorusuna, "Azer Bülbül" yanıtını verdi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım geçtiğimiz haftalarda Getafe ile sözleşme imzalamıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilmişti.

"AZER BÜLBÜL"

İspanyol takımına imza atan genç yıldız bir röportajda "En sevdiğin şarkıcı?" sorusuna "Azer Bülbül" yanıtını verdi. Bertuğ'un o anları çok konuşuldu.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı. Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Antalyaspor Azer Bülbül Hatayspor Sarıyer Getafe Getafe Futbol Yaşam Spor

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