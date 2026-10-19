Emre Özkayalı, Sırbistan'daki Avrupa Grand Prix'te 57 kiloda şampiyon oldu

Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada ter döken Aydınlı sporcu Emre Özkayalı, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Grand Prix Şampiyonası, Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Emre Özkayalı, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 57 kilogram Yıldızlar kategorisinde sergilediği başarılı performansla tüm rakiplerini mağlup eden genç sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Şampiyona boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Emre Özkayalı, elde ettiği birincilikle önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz, bu sonuçla Avrupa sıralamasında da ilk sıraya yükselerek başarısını uluslararası düzeyde taçlandırdı. Aydın'ı ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcumuzun elde ettiği bu derece, spor camiasında gurur kaynağı oldu. Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan sporcumuz Emre Özkayalı ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı