Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Ali Akman'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki santrfor Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Akman, son olarak Çorum FK forması giyiyordu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor