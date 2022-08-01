Emre Çolak, resmen Göztepe'de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Emre Çolak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Öztekin'i kadrosuna katan İzmir ekibi, tecrübeli futbolcu Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu imzanın ardından Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe atkısı ile poz verdi. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emre Çolak'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Yasin Öztekin Emre Çolak Spor Güncel Haberler

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