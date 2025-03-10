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Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı

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Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda karşılaştığı bir düğüne katıldı. Aracından inerek gelin ve damadı tebrik eden Belözoğlu, bu sürpriz hareketi ile dikkat çekti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yolda denk geldiği bir düğüne aracından inerek misafir oldu ve gelinle damadı tebrik etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Futbolculuk kariyerinde hırslı ve sert mizacıyla tanınan Belözoğlu'nun bu jesti, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Düğüne katılanlar, ünlü teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, bu anı unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

Emre Belözoğlu, yolda rastladığı düğüne katıldı
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Halbuki onada Kadıköy'de bize gol atmasın diye çiçeklerle karşılama sürprizi yapılmış tı

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Düşürdün Koca Çınar Ankaragücü'nü şimdi sıra Antalya'da tabi gülersin.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Kim ne derse desin.. zamaninda agrasif hareketleride olsa Emre adam gibi adamdir

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