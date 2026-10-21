Emlak Konut, Tango Bourges'a 79-74 yenilerek grubunda ilk yenilgisini aldı

Emlak Konut, Tango Bourges'a 79-74 yenilerek grubunda ilk yenilgisini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini ve devreyi önde bitiren Emlak Konut, ikinci yarıda üstünlüğü kaybederek grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi.
Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanan karşılaşmada Emlak Konut, ilk çeyreği 18-15, devreyi de 42-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya daha iyi başlayan Tango Bourges Basket, üçüncü periodu 66-58 üstün tamamlarken maçtan da 79-74 galip ayrıldı.
Emlak Konut, grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA