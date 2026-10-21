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Emlak Konut, Tango Bourges'a 79-74 yenilerek grubunda ilk yenilgisini aldı

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini ve devreyi önde bitiren Emlak Konut, ikinci yarıda üstünlüğü kaybederek grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında D Grubu'nda Emlak Konut, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-74 yenildi.

Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanan karşılaşmada Emlak Konut, ilk çeyreği 18-15, devreyi de 42-36 önde bitirdi.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Tango Bourges Basket, üçüncü periodu 66-58 üstün tamamlarken maçtan da 79-74 galip ayrıldı.

Emlak Konut, grubundaki ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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