Emlak Konut, Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Bourges Basket'e konuk olacak

Emlak Konut, Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Bourges Basket'e konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Emlak Konut, yarın TSİ 21.00'de Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e konuk olacak. Emlak Konut gruptaki ilk maçında Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 yenerken, Bourges Basket ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenilmişti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında Emlak Konut, yarın Fransa ekibi Tango Bourges Basket'e konuk olacak.
Bourges kasabasındaki Caisse d'Epargne Loire Centre'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Emlak Konut, grupta oynadığı ilk maçta Lotto AZS UMCS Lublin'i 85-61 mağlup etti. Tango Bourges Basket ise ZVVZ USK Prag'a 76-55 yenildi.
Kaynak: AA