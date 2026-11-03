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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı Avrupa Ligi'nde AZS UMCS Lublin'e 85-79 yenildi

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında konuk olduğu Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'e 85-79 yenildi. Emlak Konut gruptaki üçüncü yenilgisini yaşarken AZS UMCS Lublin ilk galibiyetini aldı.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'e 85-79 yenildi.

Lublin kentinde bulunan Mosir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 22-20 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-39 önde gitti.

Polonya takımı, üçüncü çeyreğini 71-52 önde geçtiği maçı, 85-79 kazandı.

Shyanne Sellers'ın 24, Kourtney Treffers'ın ise 19 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Emlak Konut'ta Stephanie Mavunga'nın 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Emlak Konut, gruptaki üçüncü yenilgisini yaşadı. AZS UMCS Lublin ise ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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