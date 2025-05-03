Elia Viviani, Türkiye'de 11 Yıl Aradan Sonra Etap Kazandı

İtalyan sporcu Türkiye'de en son 11 yıl önce Marmaris-Bodrum etabını kazanmıştı

Wout Poels genel klasmanda liderliğini sürdürdü

TUR'da yarın 108.7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı koşulacak ve dört klasmanın da kazananları belirlenecek

Gökhan HEBEPCİ-İZMİR(Çeşme), 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 144,2 kilometrelik Selçuk-Çeşme arasında koşulan yedinci etabını Lotto Takımından Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniye ile kazandı. Peloton finişe yine toplu halde geldi ve İtalyan bisikletçi muazzam bir sprintle, Türkiye'de 11 yıl aradan sonra etap kazanma başarısı gösterdi. Viviani, kariyerinin ilk zaferini 2010'da yine ülkemizde kazanmıştı. Türkiye'deki son zaferini ise 2014 yılındaki Marmaris-Bodrum etabında elde etmişti.

STARTI MEHMET TUNCER VERDİ

Selçuk'taki Efes Antik Kenti önünde hazır bulunan Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer damalı bayrağı kaldırarak Selçuk-Çeşme etabını başlattı.

START NOKTASINDA HAZIR BULUNANLAR

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin de start noktasında hazır bulunan diğer isimler oldu.

SPRİNT PRİM KAPISI SONUÇLARI

70,4'üncü kilometrede etabın tek sprint primi kapısı geçildi. Sonuçlar şu şekilde açıklandı:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), 2- Mustafa Tekin (Spor-Toto), 3-Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team).

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

99,2'nci kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. Sonuçlar şöyle:

1- Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mantech Continental Cycling Team), 2 Mustafa Tekin (Spor Toto), 3-Oliver Mattheis (Bike Aid).

Bu sonuçla bugün de beyaz mayoyu giyen Bike Aid sporcusu Williem Smit Jakobus, yarınki etabı tamamlaması duruunda beyaz mayonun nihai sahibi olmayı garantiledi.

Kapı geçildikten sonra kaçış grubunun temposu daha da yavaşladı ve zaman farkı 2 dakika 23 saniyeye kadar düştü.

SON TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın sonuna doğru gelindiğinde finişe 26,4 kilometre kala üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle:

1-Oliver Mattheis (Bike Aid), Marton Dina (Euskaltel-Euskadi), 3- Adne Van Engelen (Terengganu Cyling Team).

Finişe 20 kilometre kala peloton, kaçış grubundan geride kalanları toplamaya başladı. Son kilometrelere gelirken sporcular rüzgara karşı da mücadele ettiler. Finişe 11 kilometre bir kaza yaşandı. Ancak düşenler etaba devam edebildiler.

Beklenildiği gibi bir toplu sprint finişi oldu ve tecrübeli İtalyan sporcu Elia Viviani, bir başka tecrübeli ismin, Alexander Kristoff'un önünde tekerlek farkıyla etabı kazandı. Viviani bu etabı alarak kariyerindeki 90. profesyonel galibiyetini almış oldu.

MAYOLARIN DAĞILIMI

Team Polti Visitmalta'dan Giovanni Lonardi, dünkü etabın ardından yitirdiği yeşil mayoyu tekrar üzerine geçirdi. XDS Astana Takımından Wout Poels hem turkuaz, hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, yarınki Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken yine kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise, bu mayoyu ikinci etaptan itibaren taşıyan Willem Smit'te.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici verdi.

Genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'e ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

TUR YARIN SONA ERİYOR

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın koşulacak 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek. Dört klasmanın nihai galiplerinin belli olacağı son etap, Karşıyaka'daki Bostanlı iskelesi önünde sona erecek.