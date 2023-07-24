Şampiyonluğa gidecek bir kadro oluşturmak isteyen Elazığspor, Bahattin Köse transferinde mutlu sona ulaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa ulaşacak bir kadro oluşturmak isteyen 3Gen Holding Elazığspor, Bahattin Köse transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir peşinde olduğu yıldız oyuncuyla gece yarısı operasyonu ile her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Beyazlı ekip, önemli bir transfere imza atmış oldu. Bahattin'in takımın Kartepe'de düzenlenecek olan 2. Etap Kampı ile takıma katılması bekleniyor. Başarılı kariyeriyle dikkatleri çeken ve hızıyla Rüzgarın Oğlu lakabını da alan Bahattin, kariyerinde ilk kez bir 3. Lig takımının formasını giymiş olacak.

1990 Almanya doğumlu olan Bahattin, Almanya'nın RW Ahlen takımında başlayan kariyerinde Bielefeld, Akhisar Belediye, Altınordu, Manisaspor, Adanaspor, Samsunspor, Kocaelispor ve son olarak Ankaraspor formaları giydi. Forvetin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapan Bahattin Köse, kariyeri boyunca çıktığı 307 resmi maçta 98 gol ve 13 asistle oynadı. Uzun yıllar TFF 1. Lig'de görev yapan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon formasını giydiği TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor ile 34 maça çıktı ve 15 gol kaydetti. - ELAZIĞ