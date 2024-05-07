Elazığlı teknik adam Ümit Tekoğlu, Sakaryaspor'la anlaştı

Elazığlı teknik adam Ümit Tekoğlu, 1. Lig ekibi Sakaryaspor'la anlaştı.

Sakaryaspor teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıktan sonra bu göreve Coşkun Demirbakan'ı getirdi. Demirbakan'ın yardımcılıklarını yapacak isimler de belli oldu. Açıklanan teknik kadroya göre Demirbakan'ın yardımcı antrenörlerinden biri Elazığlı teknik adam Ümit Tekoğlu. Tekoğlu daha önce Elazığspor, Şanlıurfaspor ve Düzcespor'da görev yapmıştı. Demirbakan yönetiminde teknik kadroda Ümit Tekoğlu'nun yanı sıra, Levent Demiray, Mehmet Akyüz yardımcı antrenör, Mehmet Karma Atletik Performans Antrenörü ve Adem Beşli kaleci antrenörü olarak görev yapacak. - ELAZIĞ