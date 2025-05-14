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Elazığlı Sporcu Muhammed Talha Kurban Bilek Güreşinde Türkiye İkincisi Oldu

Elazığlı Sporcu Muhammed Talha Kurban Bilek Güreşinde Türkiye İkincisi Oldu
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Elazığlı öğrenci Muhammed Talha Kurban, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği'nde erkekler 50 kiloda Türkiye 2'incisi oldu. Antrenörü Emel Mazılı Altaş, bu başarıyı Elazığ ve Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi adına kazandıkları tek madalya olarak değerlendirdi.

Elazığlı sporcu Muhammed Talha Kurban, bilek güreşinde Türkiye 2'ncisi oldu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları Samsun'da düzenlendi. 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve 59 ilden katılım sağlanan müsabakalarda, Elazığ Yahya Kemal Bayatlı Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Talha Kurban erkekler 50 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu.

Beden öğretmeni ve antrenörü Emel Mazılı Altaş "Bu organizasyonda Elazığ adına kazanılmış tek madalyadır. Bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Madalyamız Elazığ ve okulumuz Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'ne hayırlı olsun " dedi.

Türkiye 2'incisi olan Muhammed Talha Kurban ise "Benim başarıya ulaşmamdaki en büyük etken tabi ki öğretmenim ve antrenörüm Emel Mazılı Altaş' tır. Hocamın Taekwondo Dünya Şampiyonu unvanı ile oluşan kariyer ve birikimi sayesinde grup müsabakalarında şampiyon Türkiye müsabakalarında 2'nci oldum. Elazığ adına kazanmış olduğum üstün başarıdan dolayı çok mutluyum hocam sayesinde bu sporla tanıştım ve başarıya ulaştım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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